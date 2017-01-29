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ABD'den Yemen'de El Kaide'ye operasyon
29.01.2017 17:29:02

ABD'den Yemen'de El Kaide'ye operasyon

Yemen'de El Kaide mensuplarının hedef alındığı baskında bir Amerikan askeri hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Yemen'de El Kaide mensuplarının hedef alındığı baskında bir Amerikan askeri hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de El Kaide mensuplarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu. Baskın sırasında bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, uçağın inişi esnasında bir askerin de yaralandığı ifade edilirken, 14 El Kaide üyesinin ise öldürüldüğü aktarıldı.

Yemenli yetkililer, Bayda bölgesinde gerçekleştirilen baskında 3 üst düzey El Kaide liderinin öldürüldüğünü bildirdi.

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