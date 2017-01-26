26.01.2017 13:37:18

ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinde vatandaşlarına, 'olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri' konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekim 2016'da yaptığı seyahat uyarısını tekrarlayarak vatandaşlarından, 'artan terör eylemleri nedeniyle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını' istedi.

Türkiye'deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığı da belirtildi.

Açıklamada, "OHAL döneminde güvenlik güçlerinin yetkileri genişletildi ve hükümet bu sürede internet erişimi ve medya içeriklerini kısıtladı. Bu dönemde ABD vatandaşları sınırdışı edildi ya da gözaltına alındı ve avukatları ya da aileleri ile görüştürülmedi" ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan açıklamada, ABD'li yetkililerin de hem İstanbul hem de Güneydoğu kentlerine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, ABD'li yetkililerin İstanbul'dan ve İstanbul'a yapacağı tüm seyahatlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan onay alınması gerektiği belirtildi.

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