13.07.2017 17:48:16

ABD'den Suriye açıklaması

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'Tüm ülkeye hakim bir hükümet olmadığı için uluslararası toplum Suriye'nin yeniden inşasına yardıma yanaşmayacaktır.' dedi.

MUSUL OPERASYONU ÜZERİNE

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da IŞİD'in durumunu konuşacağımız, verimli bir toplantı bizi bekliyor" dedi.