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ABD'den Suriye açıklaması: Çözüm sürecinde herkes dinlenmeli
13.01.2017 02:15:39

ABD'den Suriye açıklaması: Çözüm sürecinde herkes dinlenmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye’deki çözüm sürecinde Kürtler, Araplar ve Türkmenler de dahil olmak üzere herkesin sözünün dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Toner, şunları söyledi:

HERKES DİNLENMELİ

“Suriyeli Kürtler, Suriyeli Araplar ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin bu süreçte sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yorumum kimin masada olacağı hakkında ya da Cenevre görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği hakkında değildi."

YPG AÇIKLAMASI

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG'nin barış görüşmelerinde yer alması gerektiğine dair salı günü yaptığı açıklamaları hatırlatan Toner, “Suriye'deki krizin çözümü için politik bir çözüm arayışı gerektiğini uzun zamandan beri söyledik. Bu, Suriyelilerin yönettiği ve temsiliyeti yüksek, barış ve birliğe yönelten bir süreç olmalı" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Toner, salı günki basın toplantısında, “Görüşmelere kimin katılacağına süreçteki gruplar ve Suriye halkı karar vermeli. Bizim pozisyonumuz hakkında konuşmak gerekirse, bu süreç tüm Suriyeliler gibi Kürtleri de kapsayacağı için Suriyeli Kürtler de masada yer almadır” diye konuşmuştu.

"PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır. PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor" ifadesini kullanmıştı. 


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