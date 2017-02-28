28.02.2017 22:21:31

ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının reddedilmesine tepki gösterdi.

Suriye'de kimyasal silah kullandığı belirlenen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Haley, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." diye konuştu.

BM misyonunun raporunun Rusya ve Çin'i memnun etmediğine dikkati çeken Haley, Rusya'nın Suriye'de rejimin işlediği suçlara ve kendi insanlarını öldürmesine göz yumduğunu ve küresel güvenliği ikinci plana attığını söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft "Suriye'de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk." ifadesini kullandı.

Rycroft, Rusya'yı BMGK'da ülkenin "evet" oyuyla kurulan misyonun bağımsız ve tarafsız raporunun sonuçlarını kabul etmemekle suçladı.

"İkna edici değil"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise, BM misyonun ortaya koyduğu bulguların "ikna edici" olmadığını savundu.

Rusya'ya yönelik eleştirileri "çirkin" olarak nitelendiren Safronkov, "Tanrı sizi yargılayacak." dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre, "Geçmişte yaşanlar gözlerimizin önünde yine yaşanıyor. Bizler bu sistemin koruyucularıyız ve herkesin güvenliği için Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.