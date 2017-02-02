03.02.2017 02:33:32

ABD'den Rus gizli servisine yaptırım kıyağı

Donald Trump yönetiminin Rus gizli servisine yönelik yaptırımları hafiflettiği belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'ye siber saldırı gerekçesiyle uygulanan yaptırımı hafifletme kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, FSB'ye yönelik yaptırımın bedeli yıllık 5 bin doları aşmayacak hizmet ve ürün alımlarına uygulanmayacağı bildirildi.

CNN'e konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi ise Amerikan şirketlerinin FSB ile sınırlı ticaret yapmalarını sağlayacak kararın, mevcut yaptırımın istenmeyen sonuçlarını gidermek için alındığı açıklamasında bulundu.

FSB'ye yönelik yaptırım, Barack Obama yönetimi, "Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" gerekçesiyle 30 Aralık 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.

"HİÇBİR ŞEYİ HAFİFLETMEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir toplantı sırasında gelişmeyle ilgili soru üzerine, "Ben hiçbir şeyi hafifletmedim" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'da gazetecilerin konuyu günlük basın brifinginde gündeme getirmesi üzerine benzer bir tavır sergiledi. "Yönetim Rusya'ya yönelik yaptırımları neden hafifletiyor?" sorusuna Spicer şöyle yanıt verdi:

"Yaptırımları hafifletmiyoruz. Benim anladığım kadarıyla yaptırımlar koyulduktan sonra geriye dönüp, farklı endüstriler, ürünler ve hizmetler için spesifik düzeltmeler yapmak Hazine Bakanlığı için oldukça sıradan bir uygulama"

Spicer, ayrıca kararın ABD'nin Rusya'ya yönelik politikalarında bir değişiklik anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

Buna karşın, siyaset uzmanları, Donald Trump'ın seçim kampanyasında ve Başkan seçildikten sonra Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğine yönelik mesajlar vermiş olmasının soru işaretlerini artırdığını belirtiyor.

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