SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
29.12.2016 22:45:32

ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı

Beyaz Saray'ın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

ABD'nin Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar sebebiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı. 

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada 35 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Washington ve San Francisco'da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.

RUS İSTİHBARAT GÖREVLİLERİNE YAPTIRIM

ABD tarafından yapılan açıklamada, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER KAPATILACAK

Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı da kaydedilen haberler arasında.

5 KURUMU KAPSAYACAK

​ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni kısıtlamalar Rusya'nın 6 vatandaşı ile Federal Güvenli Servisi (FSB) dahil 5 kurumu kapsadığı belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor.

OBAMA: KAMUOYUNA DUYURULMAYACAK DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK

ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını ancak bazılarının kamuoyuna duyurulmayacağını söyledi.

Rusya'ya yönelik ‘önlemlerin' süreceğini ifade eden ABD Başkanı, “Zamanını ve yerini bizim seçeceğimiz birtakım önlemler almaya devam edeceğiz, bazıları kamuoyuna açıklanmayacak” dedi. Obama, “Bu eylemler, Rusya'nın agresif tutumu karşısında verdiğimiz tepkinin tümü değil” diye ekledi.

‘Seçimlere yönelik müdahalenin öcünün alınacağını' kaydeden Obama, tüm ABD'lileri ‘Rusya'nın eylemlerine' karşı tetikte olmaya çağırdı.




    YORUM YAZ

YORUMLAR

Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
29.12.2016 21:21:56
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.
29.12.2016 20:50:33
İran'dan ateşkes açıklaması
İran'dan ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
29.12.2016 20:32:23
Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal yetkisi
Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal yetkisi
Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti.
29.12.2016 20:24:32
Elektriğe ocakta zam yok
Elektriğe ocakta zam yok
EPDK, elektrik fiyatlarına ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu.
29.12.2016 18:15:39
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde başlanacağını bildirdi.
29.12.2016 18:12:14
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
29.12.2016 18:00:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim'den ateşkes açıklaması!
Rejim'den ateşkes açıklaması!
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları