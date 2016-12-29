29.12.2016 22:45:32

ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı

Beyaz Saray'ın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

ABD'nin Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar sebebiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada 35 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Washington ve San Francisco'da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.



RUS İSTİHBARAT GÖREVLİLERİNE YAPTIRIM

ABD tarafından yapılan açıklamada, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER KAPATILACAK

Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı da kaydedilen haberler arasında.

5 KURUMU KAPSAYACAK

​ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni kısıtlamalar Rusya'nın 6 vatandaşı ile Federal Güvenli Servisi (FSB) dahil 5 kurumu kapsadığı belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor.



OBAMA: KAMUOYUNA DUYURULMAYACAK DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK

ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını ancak bazılarının kamuoyuna duyurulmayacağını söyledi.





Rusya'ya yönelik ‘önlemlerin' süreceğini ifade eden ABD Başkanı, “Zamanını ve yerini bizim seçeceğimiz birtakım önlemler almaya devam edeceğiz, bazıları kamuoyuna açıklanmayacak” dedi. Obama, “Bu eylemler, Rusya'nın agresif tutumu karşısında verdiğimiz tepkinin tümü değil” diye ekledi.



‘Seçimlere yönelik müdahalenin öcünün alınacağını' kaydeden Obama, tüm ABD'lileri ‘Rusya'nın eylemlerine' karşı tetikte olmaya çağırdı.











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