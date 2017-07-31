31.07.2017 11:50:26

ABD'den PYD'ye yeni sevkiyat!

Geçtiğimiz günlerde PYD'ye silah desteği 809 tıra ulaşan ABD, 100 tırlık askeri araç gereç ve mühimmat malzemesi daha gönderildi.

AA'nın haberine göre dün gece saatlerinde askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan 100 tırın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiğini bildirdi.

ABD ORDUSUNDA BULUNAN ARAÇLAR



Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "Hummer"lar, 4x4 jipler ile vinçler dikkati çekti.



809 TIR

Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 olmak üzere 809 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.



SÖZ KONUSU ASKERİ GEREÇ ve SİLAHLAR

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edinilen belgeye göre Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.