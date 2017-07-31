01.08.2017 10:25:56

ABD'den PKK'ya giden konvoy görüntülendi!

ABD'nin YPG'ye verdiği zırhlı araçlar, bir konvoy halinde Rakka yolunda Reuters tarafından görüntülendi.

PYD'ye 909 tır silah yardımı gönderen ABD'nin askeri malzemeleri bir konvoy halinde görüntülendi. Ruters Haber Ajansı tarafından görüntülenen konvoyda çok sayıda Hummer, 4x4 jip ve mayın temizleme araçları bulunuyor.















NELER OLDU?

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen PKK/PYD/YPG ile birlikte Rakka operasyonunu gerçekleştiriyor. Pentagon, şimdiye kadar teröristlere yüzlerce TIR'lık silah, zırhlı araç ve askeri mühimmat gönderdi. Son teslimatla birlikte sayı 909 TIR'a ulaştı.

Verilecek silah listesinde ise 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor.

IŞİD DOĞU'YA SÜRÜKLENİYOR



Rakka'nın hemen güneyinde, Fırat Nehri'nin altında ise Şam rejimine ait Ordu birlikleri IŞİD'lileri doğuya doğru sürüklüyor. Ordu birliklerinin kısa sürede Deyr ez Zor'a ulaşması bekleniyor. Söz konusu kentte rejime ait güçler aylardır bir alanı kontrol ediyor.

TAHLİYE KONVOYU YOLDA

Suriye'nin güneyinde ise, varılan ateşkes sonucunda binlerce silahlı muhalif ve sığınmacı Lübnan sınırındaki Arsal'dan kuzeydeki İdlib tarafına tahliye ediliyor. Reuters haber ajansı, yaklaşık 9 bin muhalif ve yakınlarını taşıyan otobüs konvoylarının Pazartesi günü bölgeden ayrılmaya başladığını bildiriyor.

Hizbullah ve rejimin bir haftayı aşan operasyonu sonucu geri çekilen El Nusra bağlantılı ekiplerin de yer aldığı silahlı gruplar, tahliye karşılığında Hizbullah esirlerini iade ediyor. Hizbullah'a yakın El Manar TV, sekiz esirin verildiğini duyurdu.

Taraflar arasında cenaze takası da gerçekleşti.