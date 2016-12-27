28.12.2016 05:45:32

ABD'den PKK ve Sincar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, PKK'nin Sincar'daki varlığı konusunda açıklamalarda bulundu...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PKK'nın Irak'ın Sincar (Şengal) kentindeki varlığına ilişkin, "PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı'ndaki günlük basın toplantısında Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Toner, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı" diye konuştu.

Sincar'da aktif olan tüm grupların bölgenin yerel unsurlarının yerlerine dönebilmesi için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğine işaret eden Toner, Bağdat ile Erbil yönetimlerini bu konuda yakın iş birliği ve koordinasyon için teşvik ettiklerini de belirtti.

Toner, "İnanıyorum ki hükümet (Bağdat hükümeti) de Sincar'da istikrarın sağlanması ve PKK'nın varlığının doğurduğu sorunlar konusunda endişelerimizi paylaşıyordur" ifadesini kullandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "PKK'nın Şengal'de işi yok" açıklaması yapmıştı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan çekilmemesi halinde 'askeri güce' başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

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