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ABD'den PKK/PYD'ye büyük destek!
17.07.2017 13:54:26

ABD'den PKK/PYD'ye büyük destek!

ABD, Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde iki hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor.

ABD, Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde iki hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor. ABD özel kuvvetleri, örgüte, IŞİD karşıtı operasyonlarında destek verirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.

ABD, PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseke ilinin kuzeydoğusunda yer alan Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) güneyindeki Harab Işk köyünde de Mart 2016'da hava üsleri kurmuştu.

Rümeylan, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükteyken, Harab Işk'ı yalnızca askeri helikopterler kullanabiliyor.

ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana PKK/PYD bölgesine yaptığı askeri sevkiyatın bir kısmı, Irak sınırından karayoluyla girerken diğer kısmı da kargo uçaklarıyla Rümeylan'a indiriliyor.

ABD iki hava üssü dışında Suriye içinde PKK/PYD elindeki bölgelerinde 8 adet askeri noktaya sahip.

Operasyonel noktalar, genellikle küçük ve mobilize birlikler için güvenlik gerekçesiyle "sahra tipi" şekilde, üzerine toprak yığılmış düz arazi üzerine kuruluyor.

Ekip ve ekipmanın her an harekete geçebilir şekilde beklediği sahra tipi noktaların kurulumunu tespit etmek de zor oluyor.

Bunlar dışında ABD, dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları ya da PKK/PYD'nin kampları gibi tespit edilmesi zor alanları da operasyonel nokta olarak kullanıyor.

ABD kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bazı alanları "girişi yasak bölge" ilan ederek operasyonel noktaların inşasını gizli tutuyor.

Bu 8 noktada, top atışı, hava saldırısı için irtibat görevlisi, askeri danışman, eğitim sorumlusu, operasyon planlama sorumlusu ve aktif çatışma içinde yer alan birlikler konuşlu bulunuyor.

Ekipman olarak da Suriye'deki iç savaşın doğasına uygun şekilde mobilizasyon kapasitesi yüksek top bataryaları, çok namlulu roketatarlar, istihbarat için çeşitli mobil ekipmanlar, hava indirme üslerinin çevre güvenliği ve genel devriye için "Stryker" zırhlı araçlar gibi araçlar yer alıyor.

Haseke'de 3 nokta

ABD'nin Suriye'deki operasyonel noktaları içinde en yenisinin Haseke ilinin kuzeyindeki Tel Beyder olduğu biliniyor.

Tel Beyder'de şimdilik PKK/PYD militanlarına IŞİD karşıtı operasyonlarında destek vermek için yaklaşık 100 ABD özel kuvveti konuşlanmış durumda.

Haseke'nin Türkiye sınırındaki Resulayn ilçesinin güneyindeki Tel Temir beldesinin kuzeydoğusunda bulunan eski çiftlik alanında da ABD ve koalisyon bünyesindeki yabancı özel kuvvetler bulunuyor.

Haseke'nin güneyindeki Şeddadi bölgesinde, Cebse gaz ve petrol alanında, Deyrizor iline, IŞİD'e karşı düzenlenecek operasyonlarda, PKK/PYD militanları ile iş birliği yapmak için 150 ABD özel kuvveti mevcut tutuluyor.

Münbiç'te 2 nokta

ABD, PKK/PYD'nin Ağustos 2016'da ABD yardımıyla ele geçirdiği Münbiç ilçesinde 2 operasyonel nokta kurmuş durumda.

Münbiç'in kuzeyinde, Sacu çayının batı kıyısındaki Ayn Dadat beldesinde, ABD özel kuvvetlerine ait bir operasyonel nokta yer alıyor.

Özel kuvvetlerin konuşlu olduğu Ayn Dadat'taki ekipler, kuzeyindeki, Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan bölgede konuşlu ÖSO güçlerine karşı devriye faaliyeti yürütüyor.

Münbiç'teki diğer nokta, Ayn Dadat'ın batısındaki Uşariye beldesinde konuşlu ABD özel kuvvetleri noktası.

Buradaki birlikler, PKK/PYD'yi, ÖSO'ya karşı koruma amacıyla Sacu çayı boyunca devriye geziyor.

Rakka'nın kuzeyinde 3 nokta

Rakka'nın kuzeyindeki Kobani ilçesinin güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, güney yükseltisinde, radyo kulesinin de bulunduğu tepede, ABD özel birliklerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de yer alıyor.

Rakka'nın kuzeyindeki bir diğer nokta da Ayn İsa beldesinin güneybatısında, "Suriye Demokratik Güçleri'' (SDG) adı altındaki PKK/PYD üssü içinde de yaklaşık 200 ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvvetinin konuşlandığı biliniyor.

ABD, Kobani'nin güneyinde, Fırat nehrine açılan karayolunun kuzey yamacındaki Sırrin ilçesinin Sept beldesinde bir noktayı da hava indirme birimi olarak kullanıyor.

Bu hava indirme biriminden, Ayn İsa beldesinde, PKK/PYD ile ortak noktaya mühimmat sağlanıyor.

Sept beldesindeki nokta, IŞİD'in telsiz, telefon irtibatlarını dinlemek, kesmek ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon merkezi ile iletişimi sağlamak için de kullanılıyor.

PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep'in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ve Tel Rıfat ilçelerini ele geçiriyor. ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD militanları, ülke genelinde SDG adını kullanıyor.

PKK/PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdi. Kuruluşundan itibaren SDG'nin ezici çoğunluğu PKK/PYD'lilerden oluştu, yönetimine de PKK/PYD hakim oldu. Örgütteki tüm militanlara ve elebaşlara, SDG amblemi olan üniformalar dağıtıldı ancak sahadaki bazı militanlar, Öcalanlı armaların olduğu üniformalar giymeye devam etti.


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