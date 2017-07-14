14.07.2017 11:41:05

ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına uyarı

ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

ABD yönetiminin, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki ABD vatandaşlarının zorunlu olmadıkça 14 Temmuz'da evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının 3 ay daha ertelenmesinin ardından yapılan bu uyarının koruma amaçlı olduğu belirtildi.