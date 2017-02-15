16.02.2017 00:22:38

ABD'den NATO'ya tehdit!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları toplantısında sert uyarıda bulundu...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları toplantısında, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı.

Ajanslarda yer alan bilgide; Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre Mattis, NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.

Bunun Washington'daki 'siyasi gerçeklik' temelinde 'adil bir talep' olduğunu söyleyen Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor" dedi.

İttifak üyelerine, halkının somut talepleri ve ABD'deki siyasi gerçekliğe ilişkin net bir fotoğrafı ortaya koyma borcu olduğunu söyleyen Mattis, "ABD sorumluluklarını yerine getirecek. Ancak halklarınız ABD'nin ittifaka olan taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa her bir başkentin ortak savunmamıza verdiği desteği göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

STOLTENBERG: ÇOK KARARLI BİR MESAJ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mattis'in ittifakın diğer üyelerinin sene sonuna kadar savunma harcamalarını artırmaması durumunda ülkesinin ittifaka olan desteğini azaltacağı yönündeki açıklamasını, 'çok kararlı bir mesaj' şeklinde değerlendirdi.

Stoltenberg, "Bakan Mattis, çok kararlı bir mesajı tüm müttefiklere iletti. Bu mesaj, yük paylaşımının önemi gösteriyor ve ABD'deki siyasi gerçekliliği yansıtıyor. Çünkü Avrupa'nın daha güçlü bir savunmaya ve güvenliğimize daha fazla yatırım yapmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

ÜLKELERİN HARCAMALARI

NATO üyelerinden İngiltere, Estonya, Polonya, Yunanistan ve ABD, savunmaya yüzde 2'lik harcama yapıyor. Ekonomisi en güçlü ülkelerden G7 üyesi Fransa'nın savunma harcaması 1.78, Almanya'nın yüzde 1.19, İtalya'nın yüzde 1.11, Kanada'nın yüzde 0.99'da kalıyor. Türkiye'nin savunma harcaması oranı ise yüzde 1.56.

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