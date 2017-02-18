18.02.2017 15:15:43

ABD'den NATO müttefiklerine tam destek

Münih'teki Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Avrupa'daki müttefiklerimizi ve NATO'daki müttefiklerimize desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

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Münih'teki Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Avrupa'daki müttefiklerimizi ve NATO'daki müttefiklerimize desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Pence NATO üyelerine de uyarıda bulunarak, Avrupa ülkelerinin kendi paylarına düşen parayı ödemekte başarısız olduklarını açıkladı. Pence, "Gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde ikilik kısmını savunma harcamalarına ayırma sözü veren NATO üyelerinden sadece birkaçı bunu gerçekleştiriyor" dedi.