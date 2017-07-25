26.07.2017 08:21:34

ABD'den Mescid-i Aksa ve İsrail açıklaması

ABD, İsrail'in Aksa önüne kurduğu dedektörleri kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif bölgesinde iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından güvenliği artırma ihtiyacına rağmen bölgeye yerleştirdiği kamera ve arama dedektörlerini kaldırmıştır. ABD, İsrail'in bölgede tansiyonu düşürürken güvenliği muhafaza etmek için gösterdiği çabaları takdir etmektedir."



Beyaz Saray açıklamasında son günlerde yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ise yer verilmedi.

NELER OLMUŞTU?



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki metal dedektörleri kaldırmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin dün verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili benzer bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert düzenlediği basın brifinginde Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin öncelikli amacının bölgedeki gerilimin düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Nauert, "Tansiyonun düşürülmesine hizmet eden ve iki tarafın bir araya gelmesine zemin hazırlayan tüm adımları kesinlikle destekliyoruz. Statükonun korunmasını destekler, tüm tarafların statükoya bağlı kalmasını memnuniyetle karşılarız" şeklinde konuştu.

"BARIŞIN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Sözcü, İsrail'in metal dedektörler yerine yüksek teknolojiye sahip kameralar koyma kararının ABD tarafından nasıl karşılanacağı sorusu üzerine ilgili tarafların kendi aralarında uzlaşabilecekleri yöntemleri kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Nauert, "Biz destekleyiciyiz ve barışın kolaylaştırılması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in ihlallerini protesto etmek amacıyla İsrail'e gitmek isteyen ancak başkent Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçağa alınmayan Amerikalı aktivistlerle ilgili bir soruya da cevap veren Nauert, ifade özgürlüğünü önemsediklerini, ancak konunun asıl muhatabının bu yolcuların ülkeye girişine izin vermeyen İsrail yönetimi olduğunu belirtti.

Şu anki önceliklerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu dile getiren Nauert, bundan sonra bu tür konuları daha derinlikli bir şekilde tartışabileceklerini ifade etti.



3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti. İsrail Güvenlik Kabinesinin dün verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.