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31.07.2017 23:05:38
ABD'den Maduro'ya yaptırım kararı!
ABD Hazine Bakanlığı aldığı karar ile, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yaptırım uygulanacak.
Ayrıntılar gelecek...
abd
venezuela
nicolas maduro
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amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirdiği iddia edilen füze savunma testinin başarılı olduğunu açıkladı.
31.07.2017 22:47:28
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Antalya'da dün akşam bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında Muay Thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.
31.07.2017 22:46:51
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklanırken 6'sı ise etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı.
31.07.2017 22:45:42
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
Üsküdar Çamlıca'da çöken yola düşen araç kurtarıldı. Göçüğün, Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tünelinin kazı çalışmaları sırasında, tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu meydana gediği öğrenildi.
31.07.2017 22:44:47
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
31.07.2017 22:43:05
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde özel mülkiyet alanında antik tiyatro bulguları ortaya çıktı. 6 yıl önce ortaya çıkan bulgularla ilgili kaçak kazı yapıldığı iddia edilirken, mülk sahipleri kurum veya kendileri tarafından herhangi bir kazının gerçekleşmediğini, alanın koruma altında olduğunu öne sürdü.
31.07.2017 22:42:01
Atina'da yangın çıktı
Atina'nın güney kırsalında yangın çıktı.
31.07.2017 22:40:49
TİMETÜRK
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HABERLER
ABD'den Maduro'ya yaptırım kararı!
Avcı: FETÖ'nün içinde bir örgütü daha var!
amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test ba
Muay Thai sporcusu kazada öldü
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını k
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
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