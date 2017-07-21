21.07.2017 15:21:36

ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat yasağı

ABD, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye gitmesini yasakladı.

Kuzey Kore'de bulun bir seyahat acentesi, ABD'nin vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyduğunu bildirdi. Seyahat acentesi seyahat yasağı ile ilgili yasasının 27 Temmuz'da duyurulacağını ve 30 gün içinde yürürlüğe gireceğini ifade etti. ABD'li yetkililerin seyahat yasağıyla ilgili haberin doğruluğunu henüz onaylamadığı belirtildi.



Kuzey Kore'ye gittikten sonra tutuklanarak 15 yıl ağır ceza hapsi verilen Otto Warmbier 17 ay hapishanede kalmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra Haziran ayında ülkesine dönen Otto Warmbier kısa bir süre sonra komaya girerek yaşamını kaybetmişti. Olaydan bir süre sonra, Otto Warmbier'i Kuzey Kore'ye götüren Çin merkezli seyahat acentesi ABD'den hiç kimseyi Kuzey Kore'ye götürmeyeceklerini açıklamıştı.



Seyahat Acentası bugün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin hiçbir ABD vatandaşının Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin vermeyeceği konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.