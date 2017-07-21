22.07.2017 08:07:43

ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat engeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Kuzey Kore'ye gidecek vatandaşlara seyahat yasağı getirildiğine dair açıklama yaptı.

ABD Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Kore'de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.

Açıklamada, "Uygulama hayata geçtiğinde ABD pasaportu ile Kuzey Kore'ye seyahat etmek mümkün olmayacak, bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin özel izin alması gerekecek." ifadesine yer verilirken, insani ve benzeri amaçlarla yapılan seyahatlerin yasak kapsamında olmayacağı da belirtildi.

Bakanlığın ilgili federal birimleri gelecek hafta uyaracağı ve yayınlandıktan 1 ay sonra uygulamanın hayata geçeceği de kaydedildi.

Kuzey Kore'ye getirilen yasağın, coğrafi bölge tanımı yapılarak getirilen nadir seyahat yasaklarından biri olduğu bildirilirken, kararda Kuzey Kore'deki tutukluluk süresinin ardından hayatını kaybeden Otto Warmbier'in durumunun etkili olduğu belirtildi.