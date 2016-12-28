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ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
28.12.2016 20:59:58

ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, BMGK'nın, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yerleşim faaliyetleri hakkında aldığı kararı değerlendirdi

Washington'da basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu ifade ederek, bölgede barışçıl bir geleceğin büyük tehlike altında olduğu konusunda tarafları uyardı.

Washington'da veda konuşması olarak yaptığı basın açıklamasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve ABD arasında yaşanan BM kararı gerilimiyle ilgili, “Obama'nın her zaman İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine kendini adadığını” söyledi.

Kerry, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri boşaltmasını talep eden BM kararını veto etmemesinin, ABD'nin değerlerini yansıttığı, veto etmiş olmaları durumunda “vicdanlarının rahat etmeyeceğini” belirtti.

Kerry ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da sadece kendi çıkarları çerçevesinde bir yerleşim politikası izlediğini vurguladı. “Çift devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasında kalıcı ve adil barışın tek yoludur” diyen Kerry, “İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak bir geleceğe sahip olmasının, bölgede barış içinde ve komşularıyla güvende yaşamasını sağlamanın tek yolu budur” ifadesini kullandı.

“BARIŞÇIL BİR GELECEK TEHLİKE ALTINDA"

ABD'nin İsrail'i desteklemek adına her ülkeden daha fazla çabaladığını, ancak “bölge giderek daha istikrarsız hale getirilerek öylece durup izlemeyeceklerini” söyledi.

Aksi takdirde, “oluşmasına izin verilen tehlikeli dinamiklerin, çok daha büyük çatışmalar ve istikrarsızlıklara neden olabileceğini” ifade eden John Kerry, “dostların birbirlerine acı gerçekleri söylemesi gerekir” diye ekledi.

İsrail ve Filistin arasında “barışçıl bir geleceğin tehlikede olduğunu” söyleyen Kerry, İsrail vatandaşları arasındaki umutsuzluğun arttığını ifade etti.

“Terörün hiçbir haklı gösterilecek tarafı olamaz” vurgusu yapan Kerry, “İsrail'e pek çok saldırı olduğunu,” ancak Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın mesajlarına ve ABD hükümeti olarak kendilerinin şiddet ve terörün durması çağrısına rağmen “HAMAS'ın aşırıcı, İsrail'in var olmaması, tüm toprakların Filistin'e ait olması gerektiği yönünde radikal bir politika izlediğini” söyledi.

“GAZZE'DE HALK BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞIYOR"

Gazze'de 1,8 milyonluk toplam nüfusun 1,3 milyonunun büyük zorluklar içinde dar bir bölgede yaşadığını belirten John Kerry, “Buna rağmen HAMAS gibi gruplar halen İsrail'e saldırı için emek ve para harcıyor” dedi.

“BARIŞ YALNIZCA DOĞRUDAN MÜZAKERELERLE MÜMKÜN"

Barışın yalnızca iki taraf arasında doğrudan müzakerelerle mümkün olduğunun altını çizen Kerry, İsrail'in mevcut politikalarının bölgede tek devlet ve daimi işgal durumuna doğru gittiğini söyledi.

BMGK KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı, ABD'nin çekimser kaldığı oylamada kabul etmişti.

Kararın ardından İsrail, ABD'nin bu tavrına büyük tepki göstermiş ve "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti." şeklinde yorumlar yapılmıştı.


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