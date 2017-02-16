16.02.2017 21:15:32

ABD'den İsrail-Filistin açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail-Filistin sorunda iki devletli çözümü kesinlikle desteklediklerini ama aynı zamanda karşılıklı mutabık kalınacak yeni fikirlere de açık olduklarını söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü kesinlikle desteklediklerini ama aynı zamanda karşılıklı mutabık kalınacak yeni fikirlere de açık olduklarını kaydetti.

Mladenov: İki devletli çözüm tek yol

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen "Filistin sorunu dahil Ortadoğu'daki durum" konulu toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Filsitinlilere ait mülklere Yahudi yerleşimcilerin konut yapmasına izin veren düzenlemeyi eleştirerek, düzenlemenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Bu düzenlemenin İsrail yüksek mahkemesi tarafından iptal edilmemesi halinde ciddi sorunlara neden olacağını vurgulayan Mladenov, düzenlemenin iki toplum arasındaki barış ve iki devletli çözüm seçeneğine zarar vereceğini dile getirdi.

Bu sorunun sonsuza kadar bu şekilde sürdürülemeyeceğini de ifade eden Mladenov, açık ve ulaşılabilir bir stratejinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde ABD yönetiminden gelen iki devletli çözüme yönelik açıklamalara da değinen Mladenov, "İki devletli çözüm, İsrail ve Filistin halklarının meşru ulusal taleplerinin karşılanması için tek yoldur." dedi.

Mladenov, liderlere de halkları için nasıl bir gelecek planlayacaklarını enine boyuna düşünmeleri ve ona göre politika geliştirmeleri çağrısı yaptı.

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