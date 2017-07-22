22.07.2017 12:46:27

ABD’den İran’a Uyarı: Bedeli ağır olur!

ABD, haksız yere hapse atıldığını iddia ettiği vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, aksi durumun İran için kötü sonuçlar doğuracağını belirtti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD, haksız yere hapse atıldığını iddia ettiği vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, aksi durumun İran için kötü sonuçlar doğuracağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların iadesini talep etti. Beyaz Saray ‘‘Haksız yere hapse atılmış Amerikan vatandaşları en kısa süre içerisinde serbest bırakılmaz ve iade edilmezse, Başkan Trump İran'a karşı ciddi yaptırımlara gidecektir.'' açıklamasını yaptı. ABD'nin bu uyarısı, Trump'ın kampanya döneminde verdiği sözü tutmayıp İran'la önceki yönetim arasında yapılmış nükleer antlaşmayı sürdürmeye karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Hapse atılan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ilişkin kriz Tahran-Trump yönetimi arasındaki gerginlikte yeni bir cephe açtı.

AJANLIK SUÇLAMALARI

İran'la ABD arasındaki kriz Çin asıllı Amerikalı araştırmacı XiyueWang'ın İran'da ajanlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilmesiyle iyice artmıştı.ABD'li yetkililer, Trump'ın yurtdışındaki vatandaşlarını yakından izlediğini, özellikle de yakın dönemde Kuzey Kore'de hapisteyken komaya giren, ülkesine döndükten kısa süre sonra da yaşamını yitiren OttoWarmbier için derin üzüntü duyduğunu aktardı.

Washington ve Tahran arasında 1980 Nisan'ından beri diplomatik ilişki yok ve Obama döneminde az da olsa düzelmeye başlayan ilişkiler Trump'la birlikte kötüye gitmeye başladı. İki ülke ve diğer bazı devletler 14 Temmuz 2015'te İran'ın nükleer programını frenlemek amacıyla bir antlaşmaya imza atmıştı. Trump'ın seçim dönemindeki vaatlerinden biri bu antlaşmayı iptal etmekti, ancak Washington antlaşmaya bağlı kalmayı sürdürüyor.