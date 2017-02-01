01.02.2017 22:14:43

ABD'den İran'a füze uyarısı!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ı balistik füze denemesi nedeniyle uyardı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Tahran yönetimini, gerçekleştirdiği balistik füze denemesi nedeniyle uyardı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuşan Flynn, İran'ın denemesini 'provokatif' olarak niteledi.

Flynn'in basın toplantısında söz alması alışılmış bir durum değil. Geleneksel olarak sadece Beyaz Saray sözcüsü kürsüde söz alıp gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

'İRAN BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR'

Balistik füze denemsinin yanı sıra Yemen'de Ensarullah Hareketi militanlarının Suudi savaş gemisini batırmasına değinen Flynn, "Bu iki olay, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştıran hareketlerini gösteriyor" dedi.

Flynn, uluslararası toplumun İran'ın tutumunu daha önce fark etmiş olması gerektiğini de kaydetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder