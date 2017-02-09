10.02.2017 01:19:38

ABD'den İdlib saldırısı açıklaması

ABD savaş uçaklarının İdlib'de El Kaide'ye ait olduğu iddia edilen binaya düzenlediği saldırıda, 11 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Mepanews'in haberine göre;



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 4 Şubat'ta El Kaide'nin toplantı merkezi olduğu iddia edilen bir binaya iki hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda "El Kaide liderlerinden olduğu iddia edilen Ebu Hani el-Mısri'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldürüldüğü" kaydedildi.



El Mısri'nin Eymen El Zevahiri ve Usame Bin Ladin gibi El Kaide liderleri ile ilişkisi bulunduğu iddia edildi.

MİSR'NİN ABD İÇİN ÖNEMİ NE?

Ebu Hani El Mısri'nin daha önce Afganistan, Bosna gibi bölgelerde de faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Davis, açıklamada, "El Mısri, binlerce teröristi yetiştirip, eğitip dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği Afganistan'da 1980 ve 90'larda birçok El Kaide kampının inşası, işletilmesinde rol aldı. O ayrıca ilk intihar bombacısı kullanan Sünni grup olan Mısır İslami Cihad'ın kurucularındandı" ifadesini kullandı.



MİSRİ İLE İLGİLİ BAŞKA BRİ İDDA VAR



Pentagon'un iddiasının yanlış olduğu, El Mısri'nin Ahraru'ş Şam liderlerinden olduğu ve öldürüldüğünde El Kaide ile bir bağlantısı olmadığı ve bir binada değil, yolda aracıyla seyahat ederken öldürüldüğü de iddialar arasında.



ABD, EL KAİDE'NİN PEŞİNDE



Bu arada ABD'nin Yemen'de bir çok sivilin ölümüne sebep olan saldırılarına devam ettiği biliniyor. Trump'ın ilk emri olan yemen Operasyonu'nda da hedef El Kaide. Konu ile ilgili gelişmeler için attaki fotoğrafa tıklayınız:





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