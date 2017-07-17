17.07.2017 11:24:42

ABD'den flaş iddia: Saldırının ardında BAE var

Amerikan istihbarat servisleri, Katar Haber ajansına yönelik siber saldırıyı Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) organize ettiğini iddia etti.

Washington Post tarafından ABD istihbarat servislerine dayandırılarak verilen haberde, Katar'a karşı abluka hareketlerinin başlatılmasına delil oluşturmak için, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Essani'nin ifadeleriymiş gibi göstermek amacıyla Katar hükümetinin haber ajansı ve sosyal medya sitelerine siber saldırıyı Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) gerçekleştirdiği kaydedildi.



ABD istihbarat servislerinin 23 Mayıs'ta teyit edilip toplanan bilgilerin analizinin ardından Amerikalı yetkililerin bu durumu fark ettikleri ifade edildi. ABD'li yetkililerin, siber saldırının BAE tarafından mı organize edildiği ya da bir başkasına mı yaptırıldığından emin olmadığı belirtildi. Siber saldırının ardından hükumet sitelerinde yayınlanan Katar Emiri'ne atfedilen makalede Katar Emiri'nin Hamas'ı övdüğü ve İran'dan "İslami güç" olarak bahsettiği ifadeleri yer almıştı.



BAE tarafından yapıldığı iddia edilen saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve komşuları olan Körfez ülkeleri liderleri ile terörizme karşı yaptığı uzun bir görüşmeden sonra 24 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Bu görüşmenin ardından Suudi Arabistan ve komşu ülkelerinin liderleri ortak bir açıklama yapmışlardı.



BÜYÜKELÇİ YALANLADI



Katar Emiri'nin ağzından yayınlanan ve Katar tarafından sahte olduğu iddia edilen yayımların ardından Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır derhal Katar ile siyasi ve ticari bağlarını kestiğini açıklayıp 48 içinde Katarlıların ülkelerini terk etmelerini istemiş, kara, deniz ve hava limanlarını Katar'a kapatmıştı.

BAE'nin ABD nezdindeki büyükelçisi, Washington Post gazetesine gönderdiği açıklamasında, BAE'nin söz konusu siber saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasının yalan olduğunu belirterek, "BAE'inin makalede iddia edilen korsan saldırıda hiçbir rolü yoktur" ifadesi yer aldı. Elçi, "Doğru olanın Katar'ın Talibandan Hamas ve Kaddafiye kadar aşırı uçları finanse ettiği, şiddeti, radikalleşmeyi ve komşu ülkelerinin istikrarını bozduğudur" dedi.