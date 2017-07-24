24.07.2017 09:18:39

ABD'den dünyaya gözdağı

Donald Trump 12.9 milyar dolarlık, ABD'nin en büyük ve son teknoloji ürünleriyle donatılmış USS Gerald R. Ford isimli savaş gemisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Tarihin en yeni ve en büyük savaş gemisi olarak anılan USS Gerald R. Ford Başkan Donald Trump'ın yaptığı açılışla dünyaya tanıtıldı.

"KORKUYLA EL SIKIŞSIN"

Trump, 12.9 milyar dolarlık yeni savaş gemisiyle dünyaya 100 bin tonluk bir mesaj gönderdi. Yaptığı konuşmada Donald Trump "Sularda onunla karşılaşan düşman korkuyla el sıkışşın" dedi.

USS Gerald R. Ford son teknoloji ile donatılmış durumda. Öyle ki 20 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan çalışabilecek bir kapasiteye sahip.

Gemi, ABD'nn 38'inci başkanı Geraşs Rudolph Ford'dan adını alıyor. 100 bin ton ağırlığındaki 4 bin 600 mürettabatın içinde barınabileceği şekilde tasarlandı.