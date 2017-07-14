14.07.2017 16:09:02

ABD'den Çinli şirketlere yaptırım hazırlığı

Çin'in Kuzey Kore'yi dizginlemek için yeterince çaba göstermediğini düşünen ABD yönetimi, bu ülkeyle iş yapan küçük ölçekli Çinli şirketlere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Çin'in Kuzey Kore'nin füze programını sınırlamak için yeterince çaba sarf etmediğini düşünen Beyaz Saray, bu ülkeyle iş yapan Çinli küçük ölçekli banka ve şirketlere yeni yaptırımlar uygulamayı değerlendiriyor.

ABD'li üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre yaptırımlar en başta küçük ölçekli finans şirketleri ve paravan şirketler gibi kuruluşlara uygulanacak.

Yaptırım uygulanacak kuruluşların isimlerini vermeyen kaynak, büyük ölçekli Çin bankalarına ise şimdilik yaptırıma tabii olmayacağını belirtti.

Yaptırımların ölçeği ve ne zaman başlayacağı Çin'in Kuzey Kore'ye yönelik tutumuna bağlı olacak. ABD yönetiminden kaynaklar Çin ile ABD'li yetkililerin gelecek hafta çarşamba günü Washington'da yapılacak üst düzey ekonomik diyalog toplantısında Çin'in tutumunun netlik kazanacağını belirtiyorlar.