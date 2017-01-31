31.01.2017 21:21:51

ABD'den Baltık ülkelerine askeri sevkiyat

Wall Street Journal'in haberine göre ABD, Atlantik Kararlılığı Operasyonu kapsamında Polonya'da bulunan Abrams tanklarının bir kısmını gelecek hafta Letonya, Litvanya ve Estonya'ya sevk edecek.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre ABD, Atlantik Kararlılığı Operasyonu kapsamında Polonya'da bulunan Abrams tanklarının bir kısmını gelecek hafta Letonya, Litvanya ve Estonya'ya sevk edecek.

"Abrams tankları, baharda NATO bölgeye yeni bir caydırıcı güç sevk edene dek görevlerini sürdürecek" denilen haberde, ABD'nin söz konusu adımla AB'deki müttefiklerini güvende tutma taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.

TOPLAM KAÇ TANK?



Haberde üç Baltık ülkesine toplam kaç tank sevk edileceğiyle ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

POLONYA'YA SEVKİYAT

Polonya'ya tank tugayının konuşlandırılması kararı, temmuz ayında Varşova'da yapılan NATO Zirvesi'nde alınmıştı. 3 bin 500 askerin görev yaptığı tank tugayında 87 Abrams tankı ve 20 Paladin kundak motorlu obüs bulunuyor.

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