27.02.2017 07:29:12

ABD'deki Türk iş adamları buluştu

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinde faaliyet gösteren çok sayıda Türk iş adamı bir araya geldi

ABD'nin farklı eyaletlerinde iş yapan çok sayıda Türk iş adamı, başkent Washington'da gerçekleştirilen "Turkish Business Network" etkinliğinde buluştu.

Turk Network DC ile Creative Edge kurumlarının organize ettiği etkinliğe 100'den fazla Türk iş adamı katıldı. Çok sayıda standın da açıldığı etkinlikte firmalar birbirleriyle tanışma ve yeni iş bağlantıları üzerine konuşma imkanı buldu.

Etkinliğin organizatörlerinden Sıtkı Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez Türk iş adamları bu tür bir etkinlikte bir araya geldi. Beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Amacımız burada iş yapan tüm Türkleri bir araya getirmek." değerlendirmesini yaptı.

Bu tür etkinliklerle özellikle yakın alanlarda faaliyet gösteren iş adamlarının birbirlerini yakından tanımasının ve yeni fırsat kapılarının açılmasının hedeflendiğini anlatan Kazancı, Türk iş adamlarının birbirlerine destek olmasının önemine işaret etti.

Türk mutfağından yemeklerin de servis edildiği etkinliğe katılan firma sahipleri, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek, memnuniyetlerini dile getirdi.