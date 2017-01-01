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Kamyonet ışıklarda motosiklete arkadan çarptı; 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması) Bu konu tabii yeni bir konu değil. Beklentiydi. Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra hükümet olarak ve konuyla ilgili olarak adım atıldı. Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Temennimiz odur ki hazırlanan bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de kendil
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi whatsapp hattına yoğun ilgi
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ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de Cassne 310 tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
ABD’de uçak evlerin üzerine düştü: 4 ölü
ABD’de Cassne 310 tipi uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Köpek balığı kurtarma operasyonu
ABD’nin Florida eyaletindeki köpek balığı kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.
Diriliş 'Ertuğrul' 79.Bölüm Fragmanı
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu.
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
MWC 2017 Fuarı'nda yenilenen Nokia 3310 tanıtıldı. 17 yıl önce üretilen ilk 3310 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olan telefon, özellikle bataryasıyla ön plana çıkıyor. Yeni 3310, tam dolu batarya ile 22 saat konuşma süresi vaat ediyor. Yeni 3310, yenilenen Yılan oyunuyla hayranlarını bekliyor.
Payitaht Abdülhamid ilk bölümüyle büyük beğeni topladı
TRT 1'de ilk bölümü yayınlanan Payitaht-Abdülhamid dizisinde, Sultan Abdülhamid'in İngiliz elçiye attığı tokat geceye damga vurdu.
Erdoğan'dan idam açıklaması
Manisa’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse gerekirse idam için de referandum yolunun açılabileceğini söyledi.
El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen El Bab kentinin güneyinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
El Bab'da bombalı saldırı: 41 ölü
Askeri kaynaklar, El Bab'ın 3-4 kilometre kuzeybatısında bulunan Susiyan yerleşim yerindeki ÖSO kontrol noktasına IİŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 ÖSO unsuru ve 35 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen her darbe güçlendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müteahhitler Birliği ödül töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemize, milletimize, iş adamlarımıza, müteahhitlerimize inanıyoruz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir'' dedi.
Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı
Metrelerce savrulan lastik, yol kenarındaki adama böyle çarptı.
IŞİD'in El Bab’daki yeraltı dünyası
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'in El Bab’daki yer altı dünyası kameraya yansıdı.
ÖSO ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor
El Bab merkezinde TSK destekli ÖSO ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor
Polisten film gibi operasyon
İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı ise anbean polis kamerasına yansıdı.
Brezilya'da 20 milyon dolarlık soygun
Brezilya’da son yılların en büyük soygununda Amerikan devi Brink’s’in hangarından 20 milyon dolar çalındı.
Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi engellendi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi, Azerbaycan askerlerince önlendi.
Yolunu kesip kaçırdılar
Meksika’nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.
Diriliş Ertuğrul 78.bölüm fragmanı
ÖSO, El Bab’da önemli yerleri ele geçirdi
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab’da, yoğun çatışmaların ardından IŞİD'in elindeki önemli yerleri ele geçirdi.
Dünyada bu hafta neler oldu?
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
İki tekerlek üzerinde gitti ama devrilmedi
Kontrolden çıktı, iki tekerlek üzerinde seyretti ama devrilmedi. Güney Kore’de otoyolda inanılmaz bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, tam devrildi derken, sürücüsünün başarılı manevralarıyla yeniden toparladı. Kamyon bu sırada bir süre de iki tekerlek üzerinde gitti. Yaşanan korku dolu anlarsa kameraya yansıdı.
Malik El-Şahbaz: 'Amerikan demokrasisi iki yüzlülüktür.'
Başbakan Yıldırım bozkurt işareti yaptı
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.
Bahçeli: İdama kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Bahçeli, 'AKP zamana oynamasın, amaçları hakikaten idamı getirmekse kayıtsız şartsız destek vereceğiz.' dedi.
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