28.02.2017 18:51:43

ABD'de tüketici güveni 15 yılın zirvesinde

ABD'de tüketici güven endeksi şubatta 114,8 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de Tüketici Güven Endeksi şubatta 114,8'e çıkarak, 2001 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi şubatta önceki aya kıyasla 3,2 puan artarak 114,8 oldu. Böylece, Temmuz 2001'den beri en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 111'e gerilemesi bekleniyordu. Endeks, 2001 yılının temmuz ayında ise 116,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu arada, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi, 111,8'den 111,6'ya revize edildi. Endeks, ocakta aralık ayına kıyasla birkaç puan gerileyerek 15 yılın zirvelerinden gerilemişti.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketici güveni şubatta yükseldi ve 15 yılın zirvesinde kaldı. Tüketicilerin iş dünyası ve iş gücü piyasasına yönelik değerlendirmeleri şubatta ocak ayına göre daha iyimserdi." ifadelerini kullandı.



Analistler ise tüketici güveninin rekor seviyelere yükselmesini, yeni yönetimin büyümeyi destekleyecek genişlemeci mali politikalarına yönelik beklentilere dayandırırken, bu beklentilerin karşılanmaması halinde sert düşüşler yaşanabileceğine işaret ediyor.