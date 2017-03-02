SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD'de 'Suriye'de güvenli bölge' konusu masaya yatırıldı
03.03.2017 03:16:30

ABD'de 'Suriye'de güvenli bölge' konusu masaya yatırıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Washington'a bağlı Küresel Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşmacılar, Suriye'de güvenli bölgenin mümkün olabilmesi için Türkiye, ABD ve Rusya arasında varılacak uzlaşmanın önemine vurgu yaptı- Bahçeşehir Üniversitesi Amerika Etütleri Merkezi Başkanı Kuntay:- 'Türkiye, Rusya ve ABD'den biri olmazsa güvenli bölge olmaz. Bu üç ülkenin ittifak halinde ol

Bahçeşehir Üniversitesi Washington'a (BAU International) bağlı Küresel Politika Enstitüsü (GPI) tarafından düzenlenen panelde konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Amerika Etütleri Merkezi Başkanı Burak Kuntay, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına ilişkin, "Türkiye, Rusya ve ABD'den biri olmazsa güvenli bölge olmaz. Bu üç ülkenin ittifak halinde olduğu bir güvenli bölge ise korunur." dedi.

"Suriye'de İnsani Güvenli Bölgeler Oluşturmak: Nasıl ve Nereden Başlamalı?" başlıklı panele, Kuntay'ın yanı sıra ABD Hava Kuvvetlerinden emekli General Thomas McInerney, Amerikan Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Joseph Schmitz konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise kampanya döneminde Trump'ın dış politika danışmanlığını da yürüten ve şu anda BAU International'ın Başkan Yardımcısı olan Walid Phares yaptı.

- "Münbiç mutlaka güvenli bölge içinde olmalı"

Paneldeki konuşmasında, Suriye'deki insani dram ve devam eden şiddetin son bulması için uluslararası kamuoyunun bir an önce somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Kuntay, ülkenin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin bu noktada çok önemli olduğunu belirtti.

Güvenli bölgenin 400-500 bin kilometrekare olabileceğini kaydeden Kuntay, "Münbiç, mutlaka bu güvenli bölgenin içinde yer almalı." dedi. Söz konusu güvenli bölgenin mutlaka havadan korunması gerektiğini anlatan Kuntay, bölgede yaşayan tüm unsurların bu bölge içinde misafir edilmesinin önemini dile getirdi.

Başta ABD, Türkiye ve Rusya'nın güvenli bölge konusunda istekli olması gerektiğine işaret eden Kuntay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) alacağı bir kararın çatısı altında bu üç aktörün Suriye'de güvenli bölge için gerekli adımları rahatlıkla atabileceğini bildirdi.

- "Türkiye, Rusya ve ABD'den biri olmazsa güvenli bölge olmaz"

Programın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kuntay, ABD'nin güvenli bölge konusundaki pozisyonunu netleştirmesinin en önemli anahtar olacağını ifade etti.

Kuntay, şunları söyledi:

"Suriye'de güvenli bölge, aslında oradaki herkesi bir müddet rahatlatacaktır. Türkiye, Rusya ve ABD'den biri olmazsa güvenli bölge olmaz. Bu üç ülkenin ittifak halinde olduğu bir güvenli bölge ise korunur. ABD'nin bu konuda daha aktif olması lazım. Buradaki en önemli kilit ülke ABD'dir; zira güvenli bölge konusunda Türkiye'nin tavrı net. Rusya'nın pozisyonu da kabaca belli. ABD'nin alacağı inisiyatif belirleyici olabilir."

- "Bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütü desteklenmemeli"

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için bir başka terör örgütü olan PYD'yi desteklemesinin kabul edilebilir olmadığına dikkati çeken Kuntay, ABD'nin "teröristlerle asla pazarlık yapmamak" felsefesine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde sadece PYD tarafından temsil edilen Kürtlerin değil, PYD'nin temsil etmediği başka birçok Kürt grubun da olduğunu hatırlatan Kuntay, ABD'nin bugüne kadar silah yardımlarını PYD'nin askeri kanadı YPG'ye yapmasının ayrıca sorgulanması gerektiğine değindi.

- "Hava desteği şart"

McInerney ise oluşturulacak bir güvenli bölge için mutlaka uluslararası koalisyon unsurlarının şemsiyesi altında hava desteğinin olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca güvenli bölge üzerinde 7/24 insansız hava araçlarının gözetleme yapmasının önemini vurgulayan McInerney, "Rusya'nın bu plana katılımı ve desteği çok önemli." ifadesini kullandı.

Bölgedeki en önemli tehdidin İran olduğunu savunan McInerney, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Obama yönetimi DEAŞ'la mücadelede bazı hususların önemini anlamadı. DEAŞ'a karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde gitmek ve sözde halifeliği ortadan kaldırmak lazım. Bu noktada başta Türkiye olmak üzere bölgedeki aktörlerin iş birliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk-Amerikan ilişkilerinde kopuş ihtimali yok"

Phares de Suriye'de savaşı bitirmenin ve mülteci krizine son vermenin en önemli öncelik olduğunu anlattı.

Bunun için güvenli bölge inşasının hayati olduğunu kaydeden Phares, "Bu güvenli bölge nerede olacak? Kim finanse edecek? Kim orada görev yapacak? Tüm bu sorular belirleyici sorular." açıklamasını yaptı.

Phares, şu anda Türkiye ile ABD arasında herhangi bir kopuş ihtimalinin olmadığına vurgu yaparak, "Eğer iki ülkede bir konuda niyet varsa, çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur." yorumunu aktardı.

Obama yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan dolayı Suriye'de birçok adımı atmakta geç kaldığını dile getiren Phares, Trump yönetiminin bu konuda daha etkin politikalar üretebileceğini söyledi.

Trump'ın kampanya döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Schmitz, şimdiki yönetimin İran'ı hedef tahtasına oturttuğunu ve bunun Suriye'ye etkilerinin olacağını ifade etti.

İlgili paydaşların bir araya geldiği noktada güvenli bölgenin pekala mümkün olacağını anlatan Schmitz, bu konuda finansman sorununun birincil olmadığını belirtti.

- "Moskova çıkarlarına engel olmayan bir plana destek verir"

Berman ise konunun Rusya boyutuna dikkati çektiği konuşmasında, güvenli bölgeyle ilgili şu anda Moskova yönetiminin bekle-gör politikası güttüğünü öne sürdü.

Rusya'nın güvenli bölgeye karşı olmadığını anlatan Berman, "Moskova, Suriye ve Ortadoğu'daki çıkarlarına engel teşkil etmeyecek bir güvenli bölge planına destek verebilir." diye konuştu.

Berman, Tahran'ın pozisyonunun da öneminin bulunduğunu ancak Rusya'nın bu noktada daha belirleyici bir ağırlık merkezi olduğunu sözlerine ekledi.


    YORUM YAZ
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
ABD, Usame bin Ladin'in damadını öldürdü!
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
'FETÖ, büyü ve akıl ötesi kurgular kullandı'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
Fransız şirket IŞİD'i finanse etti
'Rusya sınırına NATO tugayı konuşlandırma' çağrısı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
Şeffaf canlılar görenleri hayrete düşürüyor!
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Darbeci Yüzbaşı: Ömer Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz
Almanya Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etti
Türkiye EURO 2024 için başvurdu
ABD'nin göçmen avı, pahalıya patlayacak
Dünyada bu hafta neler oldu?
Fenerbahçe Kayserispor'u farklı mağlup etti
Fenerbahçe Kayserispor'u farklı mağlup etti
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, ligde 4-1 yenildiği Kayserispor'u 3-0 yenerek rövanşı aldı, yarı finale göz kırptı.
03.03.2017 00:09:42
Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor
Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nin Cenevre'deki Suriye görüşmelerini sabote ettiğini söyledi.
02.03.2017 23:53:27
Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu
Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu
Siirt merkezli 3 ilde, PKK'ya yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.
02.03.2017 23:28:35
Kalın: Almanya'nın kararı skandal
Kalın: Almanya'nın kararı skandal
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptal edilmesine sert tepki gösterdi.
02.03.2017 23:07:59
Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzında hisse başına değeri yüzde 51 prim yaptı.
02.03.2017 22:53:14
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.
02.03.2017 22:21:44
Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı.
02.03.2017 22:00:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
Grup Yorum davasında karar
Grup Yorum davasında karar
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları