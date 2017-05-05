SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
05.05.2017 23:28:43

ABD'de su baskınları: En az 11 ölü

Ülkedeki su baskınlarında 1 milyar doları aşkın zarar meydana geldi - Yağışlar New York ve New Jersey'de ulaşımı etkiledi

ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti. Zararın maliyetininin 1 milyar doları geçtiği bildirildi.

Arkansas, Illinois, Louisiana, Indiana ve Missouri eyaletlerinde etkili olan sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve su baskınlarının neden olduğu zararın 1 milyar doları bulduğu açıklandı.

Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü Missouri ve Mississippi nehirlerinin St. Louis kenti ve yakınlarında yükseleceği uyarısında bulundular.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) sel baskınlarında meydana gelen ölümlerle ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin yarısından fazlasının araçların sel sularına doğru sürülmesinden kaynaklandığını bildirdi.

- Yağışlar New York ve New Jersey'de ulaşımı etkiledi

Yoğun yağışlar, New York ve New Jersey eyaletlerinde de su baskınlarına neden olurken, hava trafiğinde gecikmelere yol açtı.

New York'taki şehirler arası ana tren istasyonlarından Penn Station'ı su basarken, Manhattan'da Hudson nehri boyunca uzanan West Side Otoyolunun bir kısmı her iki yönde trafiğe kapatıldı.

New York'ta Brooklyn, Queens ve Staten Island bölgesi ile New Jersey'de birçok bölgede su baskını alarmı verildi.



    YORUM YAZ
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Rus Genelkurmayı: 'Çatışmasızlık' memorandumu ihlal edilirse...
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Gulbeddin Hikmetyar döndü
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
AB'den 'Brexit' göndermesi: İngilizce Avrupa'daki önemini kaybediyor
ABD'nin İran endişesi 'çatışmasızlık bölgeleri'nde de sürüyor
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Barzani 'bağımsızlık' referandumu için tarih verdi
CHP'den YSK adımı!
Muharrem İnce'den kurultay çıkışı!
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez
Liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti.
05.05.2017 23:52:14
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
Kuzguncuk Bostanı'ndaki şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
05.05.2017 22:55:11
Medipol Başakşehir Antalyaspor deplasmanında galip
Medipol Başakşehir Antalyaspor deplasmanında galip
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.
05.05.2017 22:47:34
Silvan'da toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi
Silvan'da toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi
Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.
05.05.2017 22:43:45
Avrupa Şampiyonu Taha Akgül
Avrupa Şampiyonu Taha Akgül
Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
05.05.2017 22:33:46
'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza
'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza
İsrail Ordusu, bir kişinin Lübnan sınırından ülkeye kaçak girmesi nedeniyle, 6 askere farklı cezalar verildiğini duyurdu.
05.05.2017 22:20:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları