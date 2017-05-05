05.05.2017 23:57:50

ABD'de sel: 11 ölü

ABD'de şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi hayatını kaybetti.ABD'nin Arkansas, Illinois, Louisiana, Indiana ve Missouri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, ölen kişilerin sele araçlarında yakalandıktan sonra hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, Missouri ve Mississippi nehirlerinin selden etkilenip, suların yükselebileceği uyarısında bulundu. Selin zararın 1 milyar dolar olduğu açıklandı.