05.05.2017 23:15:58

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 700'ü aştı

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı 703'e ulaştı - ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste artış kaydetti, bu süreçteki artış oranı yüzde 35 oldu - Bu ülkedeki ham petrol üretimi 11 haftadır artış gösteriyor

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında önemli ipucu sağlayan petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta itibarıyla 700'ü aştı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden olan Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veri raporuna göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 6 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 703'e yükseldi.

Baker Hughes verileri, ayrıca, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 16 hafta üst üste artış kaydettiğini de gösterdi. Böylece, ocak ayında 522 olan toplam petrol sondaj kulesi sayısı son 16 haftada yüzde 35 arttı.

ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı, ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80 oranında tarihi düşüş kaydetmişti.

- Petrol üretimi 11 haftadır artıyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre de, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD ham petrol üretimi, son 11 haftadır artış kaydederek geçen hafta 9,3 milyon varile kadar yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu yılın başından itibaren üretim seviyelerini azalttığına işaret ederek, bunun petrol fiyatlarını artırdığını ve bu sayede Amerikan petrol sektörüne yatırımların geri dönmeye başladığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı ve ham petrol üretiminin artışına işaret eden uzmanlar, küresel piyasada ham petrol arz fazlasının devam edebileceği ve bunun petrol fiyatları üzerinde tekrar aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ham petrol fiyatları perşembe günü yüzde 4,9 değer kaybederek son 5 ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu sene günlük ortalama 9,2 milyon varil, gelecek yıl da 9,9 milyon varil olması öngörülüyor.