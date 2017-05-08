09.05.2017 07:55:49

ABD'de önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi- Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konular ele alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetin dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün başkent Washington'da Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alındı.