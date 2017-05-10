10.05.2017 23:50:12

ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

ABD'nin New York kentinde devlete ait bir ilkokulda Müslüman öğrencinin başörtüsünü zorla çıkartan öğretmen vekilinin işine son verildi.

New York Eğitim Müdürlüğü, Bronx'taki PS 76 adlı ilkokulda meydana gelen olayda, Safa Alzockary adlı 8 yaşındaki kız öğrencinin başörtüsünü çıkartan 31 yaşındaki vekil öğretmen Oghenetega Edah'ın işine son verildiğini duyurdu.

Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Michael Aciman yaptığı açıklamada, "Bu kişi derhal okuldan kovularak, iş akdi sonlandırıldı." ifadesini kullandı.

New York Polis Departmanının (NYPD) açıklamasında da Edah'ın küçük kızın başını güç kullanarak açtığı ve bu sırada sağ gözünde tahrişe neden olduğu belirtildi.

Geçen hafta meydana olayın ardından Jacobi Tıp Merkezine kaldırılan Alzockary'nin gözünde herhangi kalıcı zararın oluşmadığı kaydedildi.