22.02.2017 14:41:38

ABD'de Müslümanlar Yahudi mezarlığı için kampanya düzenledi

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Missouri eyaletinde saldırıya uğrayan Yahudi mezarlarının onarılması için 57 bin dolar topladı.

"Yahudi Mezarlığının Tamiri için Müslümanlar Birleşti" adlı kampanyanın yürütüldüğü "launchgood.com" internet sitesinde yapılan açıklamada Missouri'deki Chesed Shel Emeth Yahudi kabristanında tahrip edilen 170'den fazla mezar taşının tamiri için gereken 20 bin doların üç saatte toplandığı belirtildi.

57 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Açıklamada, "Mpower Chang" ve "Celebrate Mercy" Müslüman yardım kuruluşları tarafından düzenlenen kampanyada, şu ana kadar 57 bin doları aşkın bağışın toplandığı kaydedildi.

Belirlenen hedefe ulaşılmasına rağmen bağışların devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, mezar taşlarının tamirinden artan parayla ülke genelinde saldırıya uğrayan Yahudi merkezlerine destek olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, Yahudi toplumuyla dayanışma içinde olan Müslüman Amerikalıların, kutsal mekanlara yapılan saldırıyı kınadığı ve konuyla ilgili Yahudi toplumuna en derin üzüntülerin sunduğu aktarıldı.

170 MEZAR TAŞI TAHRİP EDİLMİŞTİ

Dün Missouri'deki Chesed Shel Emeth Yahudi kabristanında 170'den fazla mezar taşı tahrip edilmişti.

Ocak ayında da ABD'nin 26 eyaletinde bulunan 48 Yahudi toplum merkezi, yaklaşık 60 kez bombalı saldırı tehdidi almıştı. Tahliyelerden sonra yapılan aramalarda merkezlerin hiçbirinde bomba bulunamamış ve ihbarların asılsız oluğu belirtilmişti.