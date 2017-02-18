18.02.2017 21:12:51

ABD'de Müslüman profesör, sağcı muhafazakarların hedefi oldu

ABD'de Georgetown Üniversitesinde görev yapan Prof. Brown, İslam ve kölelik hakkındaki bir konferansta sarf ettiği sözlerin çarpıtılması sebebiyle özellikle sağcı muhafazakar çevrelerin hedefi haline geldi.

AA'nın haberine göre İslam ve kölelik hakkındaki bazı sözleri çarpıtılan, Georgetown Üniversitesi Prens el-Velid bin Talal İslam Medeniyeti Kürsüsü Başkanı Profesör Jonathan Brown, ABD'deki sağcı muhafazakar çevrelerin "köleliği savunuyor" şeklindeki suçlamalarının hedefi oldu.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, 7 Şubat'ta Virginia'da "İslam ve Kölelik Sorunu" konulu bir konferans veren Brown, özellikle sağcı muhafazakar çevrelerin ağır suçlamalarına maruz kaldı.

Konferansta, köleliğin tarihsel gelişimine ve tarih boyunca farklı şekillerde ortaya çıktığına işaret eden Brown'ın bazı sözlerinin, sağcı muhafazakar medya organlarında çarpıtılarak, "köleliği ve tecavüzü savunduğu" şeklinde yansıtıldığı bildirildi.

Söz konusu açıklamalara sert tepki gösteren Brown, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir inanç olarak İslam, kölelik, tecavüz ve nikahsız ilişkiyi reddeder, ben de reddediyorum" ifadesini kullandı.

Brown, yaptığı yazılı açıklamada da sözlerinin kasten çarpıtıldığını, ifadelerindeki geçmiş zaman kipiyle şimdiki zaman kipi arasındaki farkların görülmemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Sözlerinin "köleliği ve tecavüzü savunuyor" şeklinde sunulmasının haksızlık olduğunu vurgulayan Brown, anlattığı tarihsel sürecin bağlam dışına çıkarılarak bugüne ait bir veri gibi aktarıldığına işaret etti.

"American Conservative" dergisinde "Georgetown'lı profesör, İslami köleliği savunuyor", "American Thinker" dergisinde de "Georgetown'lı profesör İslami köleliği ve rıza dışı ilişkiyi savunuyor" başlıklı haberlere konu edilen Brown, söz konusu yayınların ardından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını da ifade etti.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada da "tartışmaların akademik özgürlük kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve sözlerin de ilgili kişiyi bağladığı" kaydedildi.

Son dönemde İslamofobik saldırıların ve nefret suçlarının artışta olduğu ABD'de Trump yönetimi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı getirmiş, ancak federal bir yargıç yasağın yürütmesini durdurmuştu.

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