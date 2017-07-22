22.07.2017 14:09:09

ABD'de Kuzey Kore paniği

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kuzey Kore'nin düzenleyebileceği olası bir nükleer saldırıya karşı kamu eğitimi kampanyası başlatıldı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Vern Miyagi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'den gelecek olası bir nükleer saldırı karşısında neler yapılacağıyla ilgili bir eğitim kampanyası başlatıldığını duyurdu.

"ÜLKEMİZE ULAŞABİLİR"

Kuzey Kore'nin atacağı bir füzenin 12 ila 20 dakikada Hawaii'ye ulaşabileceğine işaret eden Miyagi, "Halk arasında gereksiz bir strese neden olmak istemiyoruz, fakat böyle bir riske karşı hazırlıklı olmalıyız. Kuzey Kore yönetiminin asıl niyetini ya da kapasitesini bilmiyoruz, ancak Kuzey Kore'nin ülkemize kadar ulaşabilecek balistik füze geliştirmek için çalıştığını biliyoruz. Böyle bir durum karşısında, halkımızın neler yapması gerektiğini bilmesi lazım" dedi.

SİREN ÇALINACAK

Hawaii'de kasımdan itibaren her ayın ilk iş gününde tatbikat amacıyla "saldırı uyarısı" sireninin çalınacağı belirtildi.

BİLGİLER DİJİTAL ORTAMLARDA PAYLAŞILACAK

Kampanya kapsamında, olası bir nükleer saldırı durumunda nelerin yapılması gerektiğinin ve sirenlerin ne anlama geldiğinin anlatıldığı broşürlerin dağıtılacağı, televizyon, radyo ve internetten bununla ilgili bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

KUZEY KORE KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da 4 Temmuz'da yer alan haberde, ülkenin başarılı şekilde uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.

Amerikalı uzman ve yetkililer denemenin "başarılı bir kıtalararası füze denemesi olduğunu" doğrulamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, söz konusu denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.