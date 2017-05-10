10.05.2017 16:12:08
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Mart ayında yüzde 0,2 gerileyen endekse ait piyasa beklentisi nisanda yüzde 0,1 yükselmesi yönündeydi.
ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda yükseldi
Ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 0,5 arttıABD'de ithalat fiyat endeksi, geçen ay yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Mart ayında yüzde 0,2 gerileyen endekse ait piyasa beklentisi nisanda yüzde 0,1 yükselmesi yönündeydi.
Rapora göre, petrol hariç ithalat fiyatları ise nisanda aylık yüzde 0,4 arttı.
Öte yandan, ihracat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 0,2 yükselerek beklentileri karşıladı. Mart ayında yüzde 0,2 artan endekse dair piyasa beklentisi nisanda yüzde 0,2 artış olması yönündeydi. Söz konusu endeksin artmasında, ABD'de sebze ürünü fiyatlarının geçen ay yüzde 37,9 yükselmesi belirleyici oldu.