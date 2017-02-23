23.02.2017 18:18:04

ABD'de işsizlik maaşı yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı, 244 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 18 Şubat ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 244 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 240 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişilik azalışla 241 bine geriledi. Veriler, ayrıca, süregelen işsizlik başvurularının önceki haftaya göre 17 bin kişi azalarak 2 milyon 60 bine indiğini gösterdi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 68 bin seviyesindeydi.