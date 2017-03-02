02.03.2017 16:59:04

ABD'de işsizlik maaşı talebi 44 yılın dibinde

Ülkede 25 Şubat ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 223 binle yaklaşık 44 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı, 223 bine gerileyerek yaklaşık 44 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 25 Şubat ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 223 bin oldu. Böylece, Mart 1973'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen başvurulara yönelik piyasa beklentisi 245 bin düzeyindeydi.



Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 6 bin 250 kişilik azalışla 234 bin 250'ye geriledi. Daha az değişkenlik gösteren veri, bu sonuçla Nisan 1973'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.



Veriler, ayrıca, süregelen işsizlik başvurularının önceki haftaya göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 66 bine yükseldiğini gösterdi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 2 milyon 60 bin seviyesindeydi.



Diğer taraftan, 18 Şubat ile biten bir önceki haftaya yönelik başvuru rakamı ise 244 binden 242 bine revize edildi.

Analistler, 2 yıla yakın süredir 300 bin eşik seviyesinin altında seyreden işsizlik maaşı talebinin, 44 yılın en düşük seviyesine gerilemesini, tam istihdamla uyumlu olduğu şeklinde değerlendiriyor.

