01.03.2017 19:39:42

ABD'de inşaat harcamaları 9 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

ABD'de inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 1 gerileyerek 9 ayın en kötü performansını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcamaları ocakta bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Böylece son 9 ayın en büyük düşüşünü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,5 artış yönündeydi.



Beklentiden kötü gelen veride, özellikle kamu destekli inşaat harcamalarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi. Geçen ay yüzde 0,2 gerilediği açıklanan aralık ayı inşaat harcamalarının ise yüzde 0,1 artışa revize edildi.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan diğer verilere göre, ISM İmalat Sanayi Endeksi şubatta 57,7'ye çıkarak, Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. PMI İmalat Sanayi Endeksi ise 54,2 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinden geriledi.



Ülkede kişisel harcamalar ocakta yüzde 0,2 ile beklentinin biraz altında, kişisel gelirler ise yüzde 0,4 ile beklentinin hafif üzerinde artarak yükselişlerini 11. aya taşıdı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,9 arttı.

