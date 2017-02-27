27.02.2017 21:16:14

ABD'de iki Yahudi okuluna saldırı tehdidi

ABD'nin başkenti Washington civarında bulunan iki Yahudi okuluna bombalı saldırı tehditleri yapıldığı bildirildi.

Maryland eyaletinin Montgomery ilçesi ve Virginia eyaletinin Fairfax ilçesine bağlı emniyet teşkilatları, bölgelerinde bulunan iki Yahudi okulunun kendilerine yönelik bombalı saldırı yapılacağı yönünde tehdit aldıklarını açıkladı.

Fairfax polis departmanı, sabah saatlerinde toplam 143 öğrencisi olan bir Yahudi okulunun tehdit edildiğini belirtti. Yapılan aramalarda okulda herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı kaydedildi.

Montgomery polis departmanı da aynı saatlerde benzeri tehditlerin bölgelerinde bulunan 500 öğrencili bir Yahudi okuluna yapıldığını bildirdi. Güvenlik görevlilerinin araştırmaları sonucunda bu okulda da herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ifade edildi.

Kuzey Amerika Yahudi Federasyonuna bağlı Toplum Koruma Ağı tarafından yapılan açıklamada, ocak ayından itibaren ABD genelinde toplam 55 farklı Yahudi merkezine yönelik 69 saldırı tehdidi yapıldığı aktarıldı.

ABD'de bulunan Yahudi okullarına ve toplum merkezlerine yapılan saldırı tehditlerinin yanı sıra, Yahudi mezarlıklarına yönelik saldırılar da düzenleniyor.

Şubat ayı içerisinde Missouri eyaletinde bulunan bir mezarlığa yapılan saldırının ardından, Pennsylvania eyaletindeki bir Yahudi mezarlığı da tahrip edilmişti.