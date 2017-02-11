11.02.2017 20:40:02

ABD'de göçmenler gözaltına alınıyor

ABD'nin pek çok eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, geçerli oturma iznine sahip olmayan yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

Washington Post'un göçmenlikle ilgili kurumların yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ocak'ta yasal olmayan göçe karşı daha katı bir tutum izlenmesi emrinin ardından şu ana kadarki en büyük operasyon olduğu bildirildi.

SUÇ İŞLEMEYENLER DE GÖZALTINDA

Habere göre, operasyonlar resmi olarak belirgin suçlulara yönelik olsa da suç işlememiş yasa dışı göçmenler de gözaltına alındı.

ABD'de geçerli belgelere sahip olmadan 11 milyona yakın göçmen yaşadığı tahmin ediliyor.



Atlanta, Chicago, New York, Los Angeles, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'daki göçmen birimi yetkilileri de operasyonları doğruladı. İç Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında ise bunların sadece rutin önlemler olduğu kaydedildi.

'BU İLK SALDIRI DALGASI'

"United We Dream" adlı bir genç göçmenler örgütünün Direkötrü Christina Jimenez ise, "Bu, çok açık bir şekilde Trump yönetimi altındaki ilk saldırı dalgası ve bunun son olmayacağını da biliyoruz" dedi.



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye mültecilerin ve Müslümanların girişine büyük ölçüde kısıtlamalar getiren kararnameyi 28 Ocak'ta imzalamıştı. Buna göre ABD'ye 120 gün boyunca mülteci kabul edilmemesi, 90 gün boyunca bazı Müslümanlara vize verilmemesi öngörülüyordu.

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