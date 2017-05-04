04.05.2017 17:42:54

ABD'de fabrika siperişleri yükselişi sürdürdü

ABD'de fabrika siparişleri martta yüzde 0,2 artarak üst üste dördüncü yükselişini kaydetti

ABD'de fabrika siparişleri martta yüzde 0,2 artışla beklentinin altında kalmasına karşın yükselişini dördüncü aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri martta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselerek 478,2 milyar dolara çıktı.

Dört aydır aralıksız yükselen siparişlere yönelik beklenti ise yüzde 0,4 artış seviyesindeydi. Raporda, ayrıca son 9 ayın 8'inde artan fabrika siparişlerinin Mart 2016'ya kıyasla yüzde 5,2 yükseldiği bildirildi.

Fabrika siparişlerinin martta yükselişini sürdürmesinde başta uçak olmak üzere ticari ulaşım araçlarına yönelik talebin yüzde 2,6 artması etkili oldu. Diğer taraftan, ulaşım hariç fabrika siparişleri martta yüzde 0,3 geriledi.



Bu arada, şubat ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 1,0'den yüzde 1,2'ye revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor. Analistler, yükseliş eğilimini sürdüren fabrika siparişlerinin, sanayi sektöründeki güçlenmenin devam edeceğine işaret ettiğini belirtiyor.

