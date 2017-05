09.05.2017 11:32:00

ABD'de çekilen ilk Türk filmi New York Masalı, 19 Mayıs'ta vizyona giriyor

ABD'de yaşayan Türklerin rol aldıkları ve ilk yerli fil olan 'New York Masalı', 19 Mayıs'ta hem Amerika'da hem de Türkiye'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de yaşayan Türklerin rol aldıkları ve ilk yerli fil olan "New York Masalı", 19 Mayıs'ta hem Amerika'da hem de Türkiye'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.Filmin yapımcısı ve Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Derya Taşkın, 'New York Masalı'nın tamamı ABD'de çekilen ilk Türk sinema filmi olduğunu, oyuncuları, yönetmeni, yapımcısı ve senaristinin yaşamını ABD'de sürdüren Türklerden oluştuğunu belirterek, "Kendi alanında ilk olan böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.Yönetmenliğini Doğan Özmekik'in üstlendiği filmde başrolleri; Ahmet Bodur, Esin Varan, Peyman Umay, B.Mert İnanç, Ferhat Daştan, Yağmur Peköz, Derya Çelikol ve Jimm Cüneyt Gürkan rol aldı.F ilmde ayrıca; Ayhan Taş, Ekin Türkmen ile Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams da konuk oyuncu olarak rol aldı."New York Masalı"nın başrolü oyuncularından Ahmet Bodur, projeyi hayata geçirmenin kolay olmadığını, Türk-Amerikan toplumunun, film ekibine inanılmaz ölçüde yardımcı olduğunu ifade etti.Bodur, projenin filmde boy gösteren oyunculardan çok daha büyük olduğunun altını çizerek, "Türk sineması için bir mihenk taşı diyebiliriz. Umarız gelecek yıllarda devamı da gelecek." şeklinde konuştu.İlk oyunculuk denemesini New York Masalı filminde rol aldığını belirten Mert İnanç ise izleyicileri çok eğlenceli bir romantik komedi filminin beklediğini ve herkesin kendisinden bir şeylerin bulacağı bir film olduğunu belirtti.Senaryosunu Nilüfer Yenidoğan'ın yazdığı film; hayatını değiştirmek isteyen kadın karakter ile hayatına son vermeye çalışan erkek karakterin tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan bir aşk hikayesini anlatıyor..Filmdeki bazı sahnelerinin Manhattan'daki ünlü Central Park'ta çekilen "New York Masalı"nın galası, 9 Mayıs'ta New York'ta yapılacak ve ardından 19 Mayıs'ta Amerika'nın 7 eyaleti ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek.