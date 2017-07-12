12.07.2017 12:26:00

ABD'de büyük kriz! Sigortalar patladı

ABD’de eski Başkan Barack Obama’nın sağlık sigortası reformu ‘Obamacare’ ile tarihin en en düşük seviyesine ulaşan sigortasızlık oranı, Donald Trump hükümetiyle tekrar yükselişe geçti.

ABD'de düzenlenen anket, ülkede sadece bu yıl içerisinde 2 milyon kişinin daha sigortasız kaldığını ortaya koydu. 45 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen ankete ilişkin açıklamada, geçen yılın sonunda yüzde 10.9'a gerileyerek en düşük seviyesine ulaşan genel sigortasızlık oranının yüzde 0.8 puan yükseldiği kaydedildi. Bu yükselişin ise yaklaşık 2 milyon kişiye tekabül ettiği açıklandı.

OBAMACARE'E İKİ YENİ ALTERNATİF

Anket, 18-25 yaş grubunda sağlık sigortası bulunmayanların oranının da 2016 sonuna kıyasla arttığını gösterdi. Donald Trump'ın başkan olmasının ardından, Cumhuriyetçi Parti liderleri, Obamacare'e alternatif olarak iki yeni sağlık sigortası hazırladı ancak yeterli desteği bulamadı. Analizler, yeni tasarıların yasalaşması halinde ülkedeki sigortasız birey sayısının 22-24 milyon artabileceğini göstermişti.