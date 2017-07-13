13.07.2017 12:42:49

ABD'de bomba alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde alınan bomba ihbarıyla binlerce öğrenci tahliye edildi.

Öğrenciler acil durum etkinleştirildikten sonra Drake Stadyumu'na gönderildi. Tahliyenin sorunsuz ilerlediği ve yaralı olmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi. Binlerce öğrencinin yaz döneminde eğitim gördüğü belirtildi.