03.03.2017 09:34:09

ABD'de bir e-posta skandalı daha

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Indiana Valisi olarak görevde bulunduğu dönemde kişisel e-posta hesabından resmi yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre İlk kez "Indianapolis Star" gazetesi tarafından ortaya atılan iddia, Pence'in ofisinden yapılan açıklamayla da kabul edildi.

Açıklamada, Pence'in de kendinden önceki valiler gibi resmi yazışmalarında hem şahsi hem de resmi e-posta hesabını kullandığı bildirildi.

Söz konusu kullanımın Indiana yasaları ile uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, Pence'in görevine ilişkin şahsi ve resmi hesabından yaptığı yazışmaların eyalet tarafından arşivlendiği kaydedildi.

Indianapolis Star gazetesi, Pence'in şahsi e-posta hesabının geçen yaz hacklendiğini ve güvenlikle ilgili hassas konulardaki yazışmaların korsanlarca ele geçirilmiş olabileceğini de öne sürdü.



CLİNTON'IN SKANDALI

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, Dışişleri Bakanlığı döneminde resmi yazışmaları için özel e-posta hesabını kullandığı gerekçesiyle özellikle Cumhuriyetçi Parti çevrelerinden büyük eleştiri almış ve konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Seçim kampanyası döneminde Mike Pence de Clinton'ı resmi yazışmalar için şahsi e-posta hesabını kullandığı için eleştirmiş, devlet sırlarının bilgisayar korsanlarının eline geçme riskini gündeme getirmişti.